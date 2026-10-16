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İstanbul'un yanı başına lapa lapa kar yağdı!

16.10.2026 - 09:38Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: İHA

İstanbul'un yanı başına lapa lapa kar yağdı!

İstanbul'a yaklaşık 270 km uzaklıkta olan Bolu'ya lapa lapa kar yağdı. Bolu'nun gözde turizm merkezlerinden biri olan Yedigöller Milli Parkı yolu üzerindeki yüksek kesimlerde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Lapa lapa yağan karla birlikte yol kenarındaki yeşil alanlar ve araçların üzeri beyaza büründü.

Doğal güzellikleriyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Yedigöller Milli Parkı güzergahında mevsimin ilk kar sürprizi yaşandı. Sabahın erken saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kentin yüksek kesimlerinde yağış yerini kara bıraktı. Yedigöller yolunun zirve noktalarında etkisini artıran lapa lapa kar yağışı, kısa sürede çevreyi kapladı. Yeşilin tonlarıyla kaplı ormanlık alanlar ve park halindeki araçların üzeri beyaz örtüyle kaplanırken, ekim ayında gelen erken kış manzarası ziyaretçilere sürpriz oldu.

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