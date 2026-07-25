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İstanbul'u sağanak vurdu! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

25.07.2026 - 15:54Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
Bengül Arıca
İstanbul'u sağanak vurdu! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağış kısa sürede hayatı felç etti. Caddeler göle dönerken, Eski Londra Asfaltı'ndaki alt geçit suyla kaplandı ve araç trafiğine kapatıldı.

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İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle caddelerde su birikintisi oluşurken, alt geçitler göle döndü. Birçok noktada ise trafiğin yavaşladığı ve vatandaşın zor anlar yaşadığı görüldü.

Yağışın aralıklarla etkisini sürdürmesi beklenirken, ekiplerin olumsuzluk yaşanan noktalardaki çalışmaları devam ediyor.

ALT GEÇİDİ SU BASTI

İstanbul’da etkili olan sağanak yağışın ardından Eski Londra Asfaltı üzerindeki alt geçitte su birikintisi oluştu. Alt geçidin suyla dolması üzerine bölge tedbir amacıyla araç trafiğine kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alt geçitte biriken suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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