18.02.2026 - 07:46Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'u alevler aydınlattı: Bağcılar'da yangın çıktı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 4 katlı bina alevlere teslim oldu. itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürebildi

Yangın, saat 20.00 sıralarında Mahmutbey Mahallesi 2516. Sokak'taki 4 katlı tekstil fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın giriş katındaki kumaş deposundan bilinmeyen nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçradı.

İstanbulu alevler aydınlattı: Bağcılarda yangın çıktı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler, itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

