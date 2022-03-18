İstanbullular dikkat! Vali Yerlikaya uyardı: Meteoroloji İstanbul için turuncu alarm verdi
İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla birlikte yeni bir uyarı geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Meteoroloji'nin 19 Mart için turuncu alarm verdiğini belirtti. Vali Yerlikaya paylaşımında "03.00-06.00 arası kar, 06.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım" açıklamasında bulundu.
Kar yağışıyla ilgili İstanbul Valisi'nden yeni bir uyarı geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saat vererek uyardı: "Dışarı çıkmayın..."
İstanbul Valisi Yerlikaya'nın açıklaması şöyle;
"Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüz 19 Mart Cumartesi günü (Yarın) İstanbul için TURUNCU ALARM verdi. 03.00-06.00 arası kar, 06.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım"
⚠️Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüz— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 18, 2022
⏰19 Mart Cumartesi günü (Yarın) #İstanbul için
🟧TURUNCU ALARM verdi❗️
⏰03.00-06.00 arası kar
⏰06.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor❄️
Lütfen,
⛔Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım❗#KarlaMücadele pic.twitter.com/NYQJa02Q8N