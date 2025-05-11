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İstanbullular dikkat! Seferler iptal edildi: Yeniden düzenlendi

11.05.2025 - 15:55Güncellenme Tarihi:
İstanbullular dikkat! Seferler iptal edildi: Yeniden düzenlendi

İstanbul'da İsrail'in Gazze'deki soykırımı protesto ediliyor. Bu nedenle Kabataş Bağcılar tramvay hattında bazı seferler yapılamıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Beyazıt-Sultanahmet güzergahındaki yürüyüş nedeniyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda tramvay seferleri yeniden düzenlendi.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferler, Kabataş-Eminönü ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları olarak gerçekleştiriliyor.

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