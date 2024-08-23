GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri İstanbullular dikkat! FSM Köprüsü bu saatlerde kapalı olacak

İstanbullular dikkat! FSM Köprüsü bu saatlerde kapalı olacak

FSM Köprüsü'ndeki kedi yolu söküm çalışmaları nedeniyle cuma ve pazar günleri dışında 22.00-06.00 saatleri arasında Ankara istikametinde sağdan iki şerit trafiğe kapatılacak.

23.08.2024 - 11:40 |
İstanbullular dikkat! FSM Köprüsü bu saatlerde kapalı olacak

Bolu Dağı geçişi D-100 yoluna yönlendirilirken Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki kedi yolu söküm çalışmaları yapılıyor. FSM, Cuma ve Pazar günleri hariç 22.00-06.00 saatleri arasında Ankara istikametinde sağdan iki şerit trafiğe kapatılıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları (Bolu Dağı geçişi) İstanbul İstikametinde tünel portal yapısını uzatma ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki kedi yolu söküm çalışmaları sebebiyle Cuma ve Pazar günleri hariç 22.00-06.00 saatlerinde Ankara istikametinde sağdan iki şerit trafiğe kapatılıyor.

GÜNCEL HABERLER

Bakan Şimşek: Vergi kaybını gidermek için denetimleri sürdürüyoruz

Bakan Şimşek: Vergi kaybını gidermek için denetimleri sürdürüyoruz

Irak’ın kuzeyine yeni operasyon: 16 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyine yeni operasyon: 16 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbullular dikkat! FSM Köprüsü bu saatlerde kapalı olacak

İstanbullular dikkat! FSM Köprüsü bu saatlerde kapalı olacak