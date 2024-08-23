İstanbullular dikkat! FSM Köprüsü bu saatlerde kapalı olacak
FSM Köprüsü'ndeki kedi yolu söküm çalışmaları nedeniyle cuma ve pazar günleri dışında 22.00-06.00 saatleri arasında Ankara istikametinde sağdan iki şerit trafiğe kapatılacak.
23.08.2024 - 11:40 |
Bolu Dağı geçişi D-100 yoluna yönlendirilirken Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki kedi yolu söküm çalışmaları yapılıyor. FSM, Cuma ve Pazar günleri hariç 22.00-06.00 saatleri arasında Ankara istikametinde sağdan iki şerit trafiğe kapatılıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları (Bolu Dağı geçişi) İstanbul İstikametinde tünel portal yapısını uzatma ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki kedi yolu söküm çalışmaları sebebiyle Cuma ve Pazar günleri hariç 22.00-06.00 saatlerinde Ankara istikametinde sağdan iki şerit trafiğe kapatılıyor.