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İstanbullular dikkat! Bazı metro istasyonları bugün işletmeye kapatılacak

31.05.2025 - 10:54Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

İstanbullular dikkat! Bazı metro istasyonları bugün işletmeye kapatılacak

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda saat 15.00'ten itibaren işletmeye kapatılacak.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'mız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir." ifadeleri yer aldı.

 

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