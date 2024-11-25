İstanbullular dikkat! Bazı metro hatları ve istasyonlar kapatılacak
Valilik kararıyla Metro İstanbul'da bazı hat ve istasyonlar bugün saat 15.00 itibarıyla, ikinci bir duyuruya kadar kapatılacak. İşte kapatılan hatlar ve detaylar…
Metro İstanbul, Valiliğin aldığı karar doğrultusunda bugün işletmeye kapatılacak hat ve istasyonları duyurdu.
Metro İstanbul'un internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar;
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Haliç, Şişhane, Taksim,Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak.
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ise seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılacak.
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar;
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Haliç, Şişhane, Taksim,Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak.
T1…
— İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) November 25, 2024