GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİstanbullular dikkat! 12 saat trafiğe kapalı olacak
HaberlerGündem Haberleri İstanbullular dikkat! 12 saat trafiğe kapalı olacak

İstanbullular dikkat! 12 saat trafiğe kapalı olacak

21.04.2025 - 17:13Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

İstanbullular dikkat! 12 saat trafiğe kapalı olacak

Tuzla'da köprülü kavşaktaki güçlendirme çalışmaları nedeniyle D-100 kara yolu ile yan yol, Ankara istikametinde yarın saat 22.00'den itibaren 12 saat süreyle trafiğe kapatılacak.

Tuzla D-100 kara yolu köprülü kavşağında güçlendirme çalışması gerçekleştirilecek.

Çalışma kapsamında Ankara istikametindeki D-100 kara yolu ile yan yoldaki bütün şeritler, yarın saat 22.00'den 23 Nisan Çarşamba günü 10.00'a kadar trafiğe kapatılacak.

Ulaşım, alternatif olarak Tuzla D-100 kara yolu köprü kavşağının güneyinden sağlanacak.

Güncel Haberler

İstanbullular dikkat! 12 saat trafiğe kapalı olacak
#Gündem

İstanbullular dikkat! 12 saat trafiğe kapalı olacak

Papa'nın ölümü İznik'te derin üzüntüye sebep oldu! Papa adına lokma döktürdüler
#Gündem

Papa'nın ölümü İznik'te derin üzüntüye sebep oldu! Papa adına lokma döktürdüler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Papa Franciscus’un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı
#Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Papa Franciscus’un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı