İstanbullular dikkat! 12 saat trafiğe kapalı olacak
21.04.2025 - 17:13Güncellenme Tarihi:
Tuzla'da köprülü kavşaktaki güçlendirme çalışmaları nedeniyle D-100 kara yolu ile yan yol, Ankara istikametinde yarın saat 22.00'den itibaren 12 saat süreyle trafiğe kapatılacak.
Tuzla D-100 kara yolu köprülü kavşağında güçlendirme çalışması gerçekleştirilecek.
Çalışma kapsamında Ankara istikametindeki D-100 kara yolu ile yan yoldaki bütün şeritler, yarın saat 22.00'den 23 Nisan Çarşamba günü 10.00'a kadar trafiğe kapatılacak.
Ulaşım, alternatif olarak Tuzla D-100 kara yolu köprü kavşağının güneyinden sağlanacak.