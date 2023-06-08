İstanbul’daki suç örgütlerine silah satan şebekeye operasyon: 12 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki suç örgütlerine silah temin edenlerin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan 6 aylık fiziki ve teknik takibin ardından suç örgütlerine silah satan kişiler belirlendi. Şüphelilerin adreslerini de tespit eden ekipler, sözkonusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, araç ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 1 ağır makinalı otomatik tüfek, 3 uzun namlulu otomatik tüfek, 6 kısa namlulu otomatik tabanca, 52 ruhsatsız tabanca, 1 araç kumandası görünümlü suikast tabancası, 1 pompalı tüfek, 110 şarjör, 95 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan 12 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7’si adli kontrol şartıyla serbest kalırken 5 kişi ise tutuklandı.