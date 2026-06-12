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İstanbul'da zehir tacirlerine büyük operasyon! Çok sayıda kişi yakalandı

12.06.2026 - 14:47Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
Bengül Arıca
İstanbul'da zehir tacirlerine büyük operasyon! Çok sayıda kişi yakalandı

İstanbul Güngören'de uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan aramalarda 247 bin 500 adet sentetik ecza ile üretimde kullanılan hammadde, çeşitli materyaller ve makineler ele geçirildi.

İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Güngören’de 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

20 Nisan'da gerçekleştirilen ilk operasyonda 2 şüpheli yakalanırken, evlerde yapılan aramalarda 247 bin 500 adet sentetik ecza ile uyuşturucu üretiminde kullanılan hammadde, çeşitli materyaller ve makineler ele geçirildi.

Soruşturmanın devamında elde edilen bilgiler doğrultusunda bu sabah belirlenen adreslere yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 7 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Böylece operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 9'a yükseldi. Şüphelilerle ilgili tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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