İstanbul’da yılbaşı öncesi terör operasyonu: 17 gözaltı

Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, aşırı uç radikal terör örgütlerine yönelik çalışmalarına ara vermeden sürdüren İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte El-Kaide, DEAŞ ve HTŞ gibi örgütlerle bağlantılı unsurların varlık gösterdiğine dair istihbarat alındığını aktaran güvenlik kaynakları, söz konusu şüphelileri yakın takibe alarak adım adım izledi. Bu örgütler ve çatışma bölgeleri ile iltisaklı yabancılar hakkında yürütülen çalışmalar çerçevesinde bu sabah 7 ilçede 25 adrese baskın düzenlendi. Operasyonlarda, ‘YTS’ olarak nitelendirilen 17 “yabancı terörist savaşçı” gözaltına alındı. Özel Harekat Timlerinin de yer aldığı baskınlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyallere de el konulurken, yakalanan zanlılar ifadeleri alınmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.