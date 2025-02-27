İstanbul'da yerel marketlerden indirim kampanyası

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) yerel marketlerde indirimli kırmızı et satışının yanı sıra temel gıda ürünlerinde de fiyatların sabitlenerek indirime gidildiğini açıkladı.

TARIM KREDİ, 157 ÜRÜNDE FİYATI SABİTLEDİ

Öte yandan Tarım Kredi Kooperatifleri de Ramazan ayı öncesinde 157 üründe indirim yaparak tüm kooperatif market satış noktalarında 15 Mart’a kadar fiyatları sabitlediklerini duyurdu.

BİR KAMPANYA DA PERAKENDECİLER FEDERASYONU’NDAN

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün geçtiğimiz gün fiyatları dengede tutmak için ramazan kampanyaları başlattıklarını bildirdi. Düzgün, “Türkiye genelinde yerel zincirler olarak ramazana özel kampanyalar düzenledik” ifadelerini kullandı.

ZİNCİR MARKETLER DE KAMPANYA YAPMALI MI?

Yerel marketlerin yanı sıra Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu’ndan zincir marketler için de bir çağrı geldi. Ağaoğlu, “1 ay vatandaşın temel gıda ürünlerinde bir miktar indirim yapın” dedi.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu’nun açıklamaları şu şekilde: “Büyük zincir marketlerin de bu kampanyaya derhal katılmaları zaruret hali almıştır. Yüksek enflasyon nedeniyle dar gelirli temel gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine erişimde zorlanmaktadır. Ramazan ayına girmek üzere olduğumuz şu günlerde iftar ve sahur sofraları pahalıya mal olmaktadır.

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‘ARTIK TÜKETİCİ FİYATLARI KARŞILAŞTIRIYOR’

Bilindiği üzere yakın zamanda devreye alınan marketfiyati.org.tr’de 200’ün üzerinde mağazası bulunan zincir marketlerin temel gıda ve ihtiyaç ürünleriyle ilgili fiyatlarını sisteme aktarmaları nedeniyle tüketicilerin fiyatları karşılaştırma ihtimali oldu.

‘YEREL MARKETLERDE 1 AY ZAM YAPILMAYACAK’

Daha önce Et ve Süt Kurumu ile anlaşma yapan PERDER, Ramazan boyunca sabit fiyatla kıymayı 379 TL, kuşbaşını 399 TL fiyatla tüketicilere satmayı taahhüt etmiş, şimdi yine yerel perakendeciler Ramazan boyunca temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde zam yapmayacaklarını, üstelik imkan ölçüsünde yüzde 25’e varan indirimleri de uygulayacaklarını ifade ettiler.

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‘İNSANIN SORASI GELİYOR... NEREDE BU ZİNCİR MARKETLER’

Burada insanın şu soruyu sorası geliyor: Nerede bu zincir marketler? 3 harfliler, uluslararası markalar... 11 ay ticaret yapıp para kazanan bu zincir marketlere üreticilere, toptancılara çağrımızdır. 1 ay vatandaşın temel gıda ürünlerinde bir miktar indirim yapın.

FAHİŞ FİYATI GÖREN NE YAPSIN?

Tüm tüketiciler Ticaret Bakanlığı’nın fahri müfettişi gibi fiyat artışı veya aşırı fiyat farklılıkları gördükleri zaman ALO 175 tüketici hattına veya ekran görüntüsü, etiket fotoğrafı gibi belgelerle Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na şikayetlerini iletmeleri yararlı olacaktır.

‘TÜKETİCİ DÜŞÜK OLAN FİYATTAN ÖDEME YAPMAK ZORUNDA’

Ayrıca marketfiyati.org.tr sitesinde yer alan fiyatlarla mağazada uygulanan kasa fiyatı arasında fark oluşması durumunda tüketici düşük olan fiyattan ödeme yapmak durumundadır. Aksi halde kendisinden talep edilen farkı iade isteme hakkına da sahiptir.

Marketfiyati.org.tr sitesinde yer alan fiyat ile marketteki etiket fiyatı arasında farklılıklar görüldüğü ortaya çıktı. Burada aradaki farkın iadesi için vatandaşlar Tüketici Hakem Heyetlerine başvurabilir.

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‘BİR YERDE 134 TL İKEN, DİĞER MARKETTE 200 TL’

Tarım Kredi Kooperatiflerinin indirimlerinin ardından yerel marketler de indirim yapıyor. Dün bir yerel markete gittim, meyve-sebze reyonunda değil ama tuvalet kağıdı, kağıt havlu gibi ürünlerde ciddi anlamda uygun fiyatlarla karşılaştım, hatta satın aldım. 3 katlı 40’lı tuvalet kağıdını 240 TL’den aldım. 32’lisi başka markada 300 TL’ydi. Aynı markette yine 3 katlı kağıt havlu 6’lısı 67 liraydı. 134 TL’ye iki tane aldım. 12’li kağıt havlu bir başka markada 199 TL’ydi.

YUMURTA FİYATLARINA RAMAZAN AYARI: ‘ŞİMDİ DÜŞÜŞ BEKLİYORUZ’

Şimdi tüm sektörler, üretici toptancı, perakendeci bu fedakarlığı yapmalıdır. Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUMBİR) Başkanı, Ramazan boyunca yumurta fiyatlarını artırmayacaklarını söylediler. Bu arada ABD’de kuş gribi nedeniyle yumurta sıkıntısı oluşunca oradan gelen talep nedeniyle iç piyasada darlık yaşanmaması adına Ticaret Bakanlığı’mız yumurta ihracatına kilogram başına 50 cent vergi kararı aldı. Bu da ihracat nedeniyle iç piyasada darlık yaşanmasının önüne geçilmek üzere alınmış bir tedbirdir. Şimdi yumurta fiyatlarında düşüş bekliyoruz.”