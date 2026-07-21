İstanbul'da yasa dışı bahise büyük darbe! 6 bin 314 banka hesabına bloke konuldu
İstanbul'da yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında düğmeye basıldı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 32 farklı bankada çeşitli kişiler adına açılan 6 bin 314 hesaba bloke konulurken, yasa dışı bahis organizasyonlarının finans trafiğini yönettiği belirlenen 19 dış finans evine de baskın düzenlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Yapay zeka destekli "AVCI" programı ile sahadan elde edilen istihbari verilerin birlikte değerlendirilmesi sonucu yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilen 32 farklı bankada çeşitli kişiler adına kayıtlı toplam 6 bin 314 banka hesabına eş zamanlı olarak bloke konuldu.
19 FİNANS EVİNE OPERASYON
Operasyonda, söz konusu hesaplar üzerinden gerçekleştirilebilecek para transferlerinin engellenmesi amacıyla işlem yapılırken, yasa dışı bahis faaliyetlerinin yürütüldüğü belirlenen 19 dış finans evine de operasyon düzenlendi. Konuya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Haberlerimizi Google'da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.