Toroslar’ın 2 bin metredeki altın mirası: Mersin'de ödüllü bal hasadı başladı!

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Bal sağımını ailecek gerçekleştirdiklerini söyleyen Say, şöyle konuştu:



"Bizde arıcılık, aile geleneğidir. Balımızın altın madalyayla ödüllendirilmesinde en büyük emek eşim Meliha'nındır. Aldığımız madalyaları ona takdim ediyorum. Bu yıl yağmur bol oldu, çiçekler açtı arılarımız bol nektar topladı. Üreticiler olarak güzel bir sezon geçirdik ve yüzümüz gülüyor. Geçen yıl 16 ton bal elde etmiştik bu yıl hasadımızdan 30 ton bal bekliyoruz. Ürettiğimiz balın kilogramını 800 ila 1500 liradan satmayı hedefliyoruz."