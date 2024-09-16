İstanbul'da yağmur! haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu

Haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde İstanbul'un bazı bölgelerinde yağmur yağdı. İşlerine gitmek isteyen sürücüler yağış nedeniyle araçlarının hızını düşürmek zorunda kaldı. Cevizlibağ'da yağmur şiddetini zaman zaman arttırırken trafik durma noktasına geldi. İBB Cep Trafik Uygulamasında saat 09.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 72'lere kadar çıktı.