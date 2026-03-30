İstanbul’da yağmur bereketi! Barajlarda doluluk oranı yükseldi

İstanbul’da Mart ayı boyunca etkili olan yağışlar, barajlardaki su seviyesini artırdı. 20 Mart’ta yüzde 46.12 olan ortalama doluluk oranı, 30 Mart itibarıyla yüzde 58,03 seviyesine ulaştı. 10 günde toplam su rezervi 400 milyon metreküpten 103 milyon metreküp artışla 503 milyon metreküp oldu. İSKİ verilerine göre, İstanbul’da 20 - 30 Mart 2026 tarihleri boyunca baraj havzalarına düşen ortalama 100-120 mm yağışın, doğrudan rezervlere yansıdığı belirtildi. İstanbul’un toplam su rezervi 503 milyon metreküp olarak kaydedildi.

Yağışların özellikle büyük barajlarda etkisini gösterdiği belirtilirken, bazı önemli barajlardaki değişimler ise şöyle gerçekleşti:

- Ömerli: yüzde 67,9’dan yüzde 81,6’ya yükseldi.

- Büyükçekmece: yüzde 34,54’ten yüzde 42,7’ye çıktı.

- Elmalı: yüzde 85,2’dan yüzde 100’e ulaştı.

- Terkos: yüzde 29,4’ten yüzde 42,9 seviyesine geldi