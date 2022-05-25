Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan torbacÄ± olarak tabir edilen 26 sokak satÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik, il genelinde daha Ã¶nceden belirlenen 29 adrese, sabah saatlerinde helikopter destekli operasyon dÃ¼zenlendi. Operasyon kapsamÄ±nda GaziosmanpaÅŸa Yeni Mahallesi'nde bulunan 3 katlÄ± binanÄ±n birinci katÄ±na giren polis ekipleri, iÃ§eride arama yaptÄ±. Operasyona Ã¶zel harekat polislerinin de destek verdiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â

SATIÅžA HAZIR, UYUÅžTURUCU DOLU POÅžETÄ° PENCEREDEN ATTI

Operasyon sÄ±rasÄ±nda baskÄ±n yapÄ±lan adreste bulunan ÅŸÃ¼pheli, polislerin geldiÄŸini gÃ¶rÃ¼nce uyuÅŸturucu dolu poÅŸeti pencereden aÅŸaÄŸÄ± attÄ±. Polis ekipleri, ÅŸÃ¼phelinin attÄ±ÄŸÄ± uyuÅŸturucu dolu poÅŸeti sokaktan alarak muhafaza altÄ±na aldÄ±. Operasyon sonrasÄ± baskÄ±n yapÄ±lan adreste 2 adet tabanca da ele geÃ§irildi. Operasyonun yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± adreslerde Ã§ok sayÄ±da ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlar sorgulanmak Ã¼zere Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â