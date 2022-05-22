GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Gündemİstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında 12 kişi gözaltına alındı
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında 12 kişi gözaltına alındı
ABONE OL

İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında 12 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 8 adres ve 4 araca yapılan operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildiği, 12 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.

22.05.2022 - 10:07 |
İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında 12 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da polisin son 2 gündeki çalışmalarına ilişkin, "Büyükçekmece, Esenyurt, Küçükçekmece, Fatih ve Kadıköy'de, 8 adres ve 4 araca yapılan operasyonlarda, 248 kilogram esrar 170 kilogram metamfetamin, 123 kilogram kimyasal madde, 42 kilogram marihuana, 7 kilogram eroin ele geçirildi. 12 kişi gözaltında İstanbul Emniyetimize tebrikler" ifadelerini kullandı.

İstanbulda uyuşturucu operasyonlarında 12 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLER

Akdeniz'de korkutan deprem!

Akdeniz'de korkutan deprem!

Yılın ilk kirazı 20 liradan tezgahtaki yerini aldı

Yılın ilk kirazı 20 liradan tezgahtaki yerini aldı

Bakan Karaismailoğlu: 700 milyon kişi, Marmaray'la seyahat etti

Bakan Karaismailoğlu: 700 milyon kişi, Marmaray'la seyahat etti

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Akdeniz'de korkutan deprem!

Akdeniz'de korkutan deprem!

Sıradaki Haber
Yılın ilk kirazı 20 liradan tezgahtaki yerini aldı

Yılın ilk kirazı 20 liradan tezgahtaki yerini aldı

Sıradaki Haber
Erken emeklilik imkanı doğuyor! Kıdem tazminatı ve işsizlik maaşı hakkı ile ilgili flaş gelişme! 2 ay içerisinde...

Erken emeklilik imkanı doğuyor! Kıdem tazminatı ve işsizlik maaşı hakkı ile ilgili flaş gelişme! 2 ay içerisinde...

Sıradaki Haber
Maymun çiçeği virüsü bir ülkeye daha sıçradı

Maymun çiçeği virüsü bir ülkeye daha sıçradı

Sıradaki Haber