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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

İstanbul’da iş çıkış saatinde havanında yağışlı olması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. İBB Trafik Yoğunluğu Haritasında saat 18.00'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.

13.11.2024 - 19:55 | | Baran AKKAYA- Muharrem ÇAM/İSTANBUL,(DHA)
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

İstanbul genelinde iş çıkış saatinde havanında yağışlı olması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Avrupa yakasında D-100 Karayolu Merter mevkiinde trafik durma noktasına geldi. Anadolu yakasında ise D-100 Karayolu Maltepe mevkiinde de trafik yoğunluğu yaşandı. Saat 18.00 sıralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasında yoğunluk yüzde 90'a ulaştı.

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