İstanbul'da tır devrildi: Trafik yoğunluğu rekor kırdı

Kaza, saat 23.30 sıralarında TEM Otoyolu Tepekent mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR, bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kazada yaralanan TIR şoförü hastaneye kaldırılırken, TEM'de trafik yoğunluğu oluştu.

DEVRİLEN TIR KALDIRILDI

Devrilen TIR, uzun süren çalışmaların ardından kaldırıldı. TEM Otoyolu'ndaki trafik, TIR'ın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.