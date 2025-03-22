İstanbul'da terör ve yolsuzluk operasyonu! Provokatif paylaşım yapan 94 kişi gözaltında

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 ve 20 Mart tarihlerinde sosyal medya üzerinden yaptıkları provokatif paylaşımlarla halkı sokağa çağırarak korku ve panik yaratan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden ve 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri tespit edilen 94 kişi gözaltına alındı.