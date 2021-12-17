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İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 26 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

17.12.2021 - 13:39 | | DHA
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 26 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

7'si il dışında olmak üzere 15 ilçede bulunan 23 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiği belirtilirken, emniyetten yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütü sözde üst düzey örgüt mensuplarına bağlı olarak, örgütsel ideoloji çerçevesinde yetiştirilen kadroların, dalgalar halinde topluma yayılması ve onların yönlendirmesiyle terör örgütü adına İstanbul ilinde örgütsel kararlar aldıkları belirlenmiştir. Bu kararlar doğrultusunda, örgüt mensuplarının molotof kokteylli, bombalı, taşlı-sopalı, havai fişekli korsan gösteri ve eylemler gerçekleştirilmesini organize ettikleri tespit edilmiştir" denildi. Yakalanan şüphelelilerin emniyet müdürlüğünde işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

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