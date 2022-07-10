Ä°stanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye operasyon! O kiÅŸi yakalandÄ±
EyÃ¼psultan'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DHKP-C'ye yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda, Ã¶rgÃ¼t adÄ±na haraÃ§ topladÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len bir kiÅŸi yakalandÄ±.Â
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube ekipleri, DHKP-C TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n faaliyetlerinin deÅŸifre edilmesine yÃ¶nelik Cumhuriyet savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Â YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalarda C.K. isimli ÅŸÃ¼phelinin Sultangazi Gazi Mahallesi Ã§evresinde faaliyet gÃ¶sterdiÄŸi ve Ã¶rgÃ¼t adÄ±na esnaftan haraÃ§ topladÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. C.K.'nin saklandÄ±ÄŸÄ± yeri belirleyen TEM ekipleri, ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ± iÃ§in operasyon dÃ¼zenledi. C.K. dÃ¼zenlenen operasyonla EyÃ¼psultan'da yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. "SilahlÄ± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ne Ãœye Olma" suÃ§undan aranan ÅŸÃ¼pheli emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan sevk edildiÄŸi mahkemece tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.Â