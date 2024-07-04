İstanbul'da sular kesiliyor: 4 Temmuz İstanbul su kesintisi hangi saatlerde? Sular ne zaman gelecek?
İSKİ su kesintisi yapılacağını duyurdu. Su kesintisi yapılacak İstanbul ilçeleri de merak konusu oldu. 4 Temmuz Perşembe günü Anadolu yakası ve Avrupa yakasında su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri sorgulama ekranı sunuyor.
04.07.2024 - 08:03 |
Su kesintisi yaşayacak ilçeler de araştırılmaya başlandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel olarak açıklanan su kesintisiyle planlı kesinti yapılacak ilçeleri sorgulama ekranını da açıyor. Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası su kesintisi yaşayacak ilçeler vatandaşların merak konusu oldu.
Avrupa yakasında birkaç ilçede su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler?
İşte 4 Temmuz 2024 İSKİ planlı su kesintileri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.