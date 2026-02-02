İstanbul'da site otoparkı alev aldı: 5 araca birden sıçradı!

Site sakinleri tedbir amaçlı tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, 5 araçta hasar oluştu.

Merkezefendi Mahallesi'ndeki bir sitenin kapalı otoparkının -2'inci katındaki elektrikli otomobilde saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler, park halindeki 4 araca daha sıçradı. Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri site içerisindeki 3 binada oturanları tedbir amaçlı tahliye etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 5 araçta hasar oluştu. Binalardaki dumanın tahliye edilmesinin ardından site sakinleri evlerine döndü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.