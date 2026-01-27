GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİstanbul'da şiddetli fırtına: Facianın eşiğinden dönüldü
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da şiddetli fırtına: Facianın eşiğinden dönüldü

İstanbul'da şiddetli fırtına: Facianın eşiğinden dönüldü

27.01.2026 - 12:54Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Bengül Arıca

İstanbul'da şiddetli fırtına: Facianın eşiğinden dönüldü

İstanbul Avcılar’da etkili olan fırtınada bir binanın çatısı uçtu. Şiddetli rüzgarla çatıdan kopan parçalar çevreye savruldu. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binada maddi hasar oluştu.

İstanbul'da Avcılar Denizköşkler Mahallesi Mızrak Sokak'taki 4 katlı binanın çatısı şiddetli fırtına nedeniyle uçtu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.  

Ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak, yola düşen parçaları kaldırdı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binada maddi hasar oluştu.

Güncel Haberler

Karadeniz'de sofraların vazgeçilmezi hazırlanmaya başlandı! Kışa değil yaza hazırlık yapıyorlar
#Gündem

Karadeniz'de sofraların vazgeçilmezi hazırlanmaya başlandı! Kışa değil yaza hazırlık yapıyorlar

Bu köyde herkes aynı işi yapıyor! 3 asırdır vazgeçmiyorlar: Tanesi 2 bin TL’den kapış kapış gidiyor!
#Gündem

Bu köyde herkes aynı işi yapıyor! 3 asırdır vazgeçmiyorlar: Tanesi 2 bin TL’den kapış kapış gidiyor!

Türk istihbaratının Suriye zaferi: Her şeyi gören kazanır! “Sen benim kim olduğumu, nereden geldiğimi ve neden geldiğimi biliyorsun”
#Gündem

Türk istihbaratının Suriye zaferi: Her şeyi gören kazanır! “Sen benim kim olduğumu, nereden geldiğimi ve neden geldiğimi biliyorsun”