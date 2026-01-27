İstanbul'da şiddetli fırtına: Facianın eşiğinden dönüldü

İstanbul'da Avcılar Denizköşkler Mahallesi Mızrak Sokak'taki 4 katlı binanın çatısı şiddetli fırtına nedeniyle uçtu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak, yola düşen parçaları kaldırdı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binada maddi hasar oluştu.



