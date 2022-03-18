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İstanbul'da PKK operasyonu; 10 gözaltı

İstanbul'da PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

18.03.2022 - 09:17 |
İstanbul'da PKK operasyonu; 10 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın farklı sayılı soruşturma dosyaları kapsamında yer alan ve örgüt adına faaliyette bulundukları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün 10 ilçede 15 ayrı adrese baskın yaptı. Operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar, yasaklı yayın ve dijital materyaller ele geçirildi.

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