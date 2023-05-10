İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 16 şüpheli yakalandı

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, geçmiş yıllarda örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği öne sürülen teröristlerle PKK/KCK adına kırsal alana eleman aktaran kişilerin de aralarında bulunduğu 16 şüpheli yakalandı. 11 ilçede, 19 farklı adrese yapılan baskında tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi.