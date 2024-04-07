İstanbul'da otobüs alev alev yandı!

Ümraniye Dudullu Mahallesi Serdivan Sokak üzerinde bulunan Dudullu Otogarı'nda saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre Ümraniye'de özel bir şirkete ait Ankara- İstanbul arası sefer yapan şehirler arası otobüs, terminale giriş yaptığı sırada dumanlar yükselmeye başladı.

Alevler kısa süre içerisinde otobüsün arka kısmını sardı. Otobüs içerisinde bulunan yolcular çevredeki vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek otobüsün tamamına yayılmasını önledi. Olayda şans eseri kimse yaralanmadı.

"TAM OTOGARA GİRERKEN YANGIN ÇIKTI"

Yangın çıkan otobüsteki yolculardan Aslan Akıncı, "Şimdi Ankara'dan çıktık yakıt kokusu vardı. Kokudan biraz rahatsız olduk ama buraya gelene kadar bir şey yoktu. Otogarın girişinde arkadan duman çıkmaya başladı. Arka kapı açılıp kapandı, ön kapıdan çıkmak zorunda kaldık.

Bir anda olan bir şey, tam otogara girerken yangın çıktı. Bizi indirecekti. Bizim girişimizle beraber ateş çıkmaya başladı. Çok kalabalık değildi. 10-15 kişi falan vardı. Yaralanan kimse olmadı. Bizim eşyalarımızda da sıkıntı yok" dedi ve İtfaiye ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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