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Gündemİstanbul’da otelde korkutan yangın! Alevler binayı sardı: Yaralılar var
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İstanbul’da otelde korkutan yangın! Alevler binayı sardı: Yaralılar var

05.09.2026 - 08:53Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca / Muhabir
Bengül Arıca / Muhabir
İstanbul’da otelde korkutan yangın! Alevler binayı sardı: Yaralılar var

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde 6 katlı bir otelde çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyerek üst katlara ve binanın dış cephesine sıçrayan yangında, mahsur kalan 7 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangında 12 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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İstanbul’un Bakırköy ilçesinde Cevizlik Mahallesi Muhasebeci Sokak'ta bulunan 6 katlı otelin birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve üst katlara sıçrayan yangında alevler binanın dış cephesini kapladı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

12 KİŞİ YARALANDI

Üst katlarda mahsur kalan 7 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Yangında yaralanan 12 kişi, ambulanslarda ilk müdahale yapılarak hastaneye sevk edildi.

Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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