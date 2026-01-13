İstanbul'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 14 Ocak 2026 Çarşamba İstanbul'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

İstanbul’da etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler, veliler ve öğretmenler “İstanbul’da bugün okullar tatil mi?” sorusuna yanıt arıyor. Kent genelinde kar yağışı ve buzlanma ihtimalinin gündeme gelmesiyle birlikte gözler İstanbul Valiliği’nden yapılacak resmi açıklamaya çevrildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN TATİL AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?

İstanbul Valiliği tarafından şu ana kadar okulların tatil edilmesine yönelik resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililerin hava durumu raporlarını yakından takip ettiği, alınacak kararın gün içerisinde duyurulabileceği belirtiliyor.

ÖĞRENCİ VE VELİLER RESMİ AÇIKLAMAYI BEKLİYOR

Özellikle sabah saatlerinde yaşanabilecek ulaşım aksaklıkları ve buzlanma riski nedeniyle eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Veliler ve öğrencilerin, resmi açıklamalar dışında yapılan paylaşımlara itibar etmemesi gerektiği vurgulanıyor.