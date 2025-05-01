GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİstanbul'da öğrenci yurdunda yangın
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da öğrenci yurdunda yangın

İstanbul'da öğrenci yurdunda yangın

01.05.2025 - 17:31Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul'da öğrenci yurdunda yangın

Avcılar’da üniversite öğrencisi kız öğrencilerin kaldığı yurtta elektrik tesisatından kaynaklanan yangın çıktı. Dumandan etkilenen bir kız öğrenciye ambulansta müdahale edildi.

Olay bugün saat 16.00 sıralarında Üniversite Mahallesi Seyhun Sokak’ta bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı 4 katlı kız yurdunda meydana geldi.

Binanın bodrum katındaki elektrik tesisatında başlayan yangın nedeniyle, bina içerisine duman yayıldı. Dumanı gören öğrenciler binayı boşaltırken, ihbar üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek bina içerisindeki dumanı tahliye etti. Dumandan etkilenen bir öğrenci ambulansta tedavi edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel Haberler

Manisa'da misket büyüklüğünde dolu yağdı, cadde ve sokaklar su altında kaldı
#Gündem

Manisa'da misket büyüklüğünde dolu yağdı, cadde ve sokaklar su altında kaldı

İstanbul'da öğrenci yurdunda yangın
#Gündem

İstanbul'da öğrenci yurdunda yangın

Kırıkkale'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı!
#Gündem

Kırıkkale'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı!