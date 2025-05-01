İstanbul'da öğrenci yurdunda yangın

Olay bugün saat 16.00 sıralarında Üniversite Mahallesi Seyhun Sokak’ta bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı 4 katlı kız yurdunda meydana geldi.

Binanın bodrum katındaki elektrik tesisatında başlayan yangın nedeniyle, bina içerisine duman yayıldı. Dumanı gören öğrenciler binayı boşaltırken, ihbar üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek bina içerisindeki dumanı tahliye etti. Dumandan etkilenen bir öğrenci ambulansta tedavi edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.