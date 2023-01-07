İstanbul'da nefes kesen terör operasyonu! Bağlılık yemini ortaya çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube müdürlüğüne bağlı ekipler, sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütü tarafından Türkiye'ye yönelik saldırılar olacağı yönünde videolar çekerek paylaşımlar yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler, sosyal medyadan paylaşım yapan, örgüt lehine videolar çeken şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis yaptığı araştırmalarda videoları çeken kişinin Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan yabancı uyruklu M.A. olduğunu belirledi.

M.A.'nın yakalanması için çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi 29 Aralık'ta yakalayarak gözaltına aldı. M.A.'nın evinde yapılan aramalarda ele geçirilen bilgisayar ve telefonda, Türkiye'ye yönelik tehdit ve eylem içerikli videoların şüphelinin kendisi tarafından çekildiği belirlendi. M.A.'nın cep telefonunda DEAŞ terör örgütüne yeni katılım yapacak kişilere ait videolar da ele geçirildi.

M.A.'nın ülkedeki özellikle turizm tesisleri başta olmak üzere kalabalık bölgelere yönelik 'Yalnız Kurt' eylemi arayışında olduğu tespit edildi. M.A.'nın cep telefonundan bir başka teröristle birlikte örgüte bağlılık yemin ettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Polis, bu görüntülerdeki şüphelinin de tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. F.M., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Başakşehir'de gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.







ARAÇLARINA ATEŞ EDİLEREK YAKALANDI

Öte yandan DEAŞ terör örgütünün Afganistan yapılanması ile bağlantılı ve el yapımı patlayıcı uzmanı 'Abu Maymuna' kod adlı Tacikistan uyruklu K.Z.I.'nın sosyal medya paylaşımlarını tespit etti. K.Z.I. ile Özbekistan uyruklu A.M.'nin eğlence mekanı saldırısı planı yaptıkları belirlendi. Polis ekipleri çalışmalarının devamında 31 Aralık Cumartesi günü Başakşehir'de şüphelileri takibe aldı.

Polisi gören şüpheliler kaçmaya çalışırken, takip sonucu kullandıkları araçlarına ateş edilerek yakalandı. Araç içerisinde bulunan ve yılbaşı günü eğlence mekarına eylem hazırlığında olduğu anlaşılan K.Z.I. ve A.M. gözaltına alındı. Gözaltına alınan K.Z.I. geçtiğimiz çarşamba günü tutuklandı. A.M. ise adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı işlemleri başlatıldı.