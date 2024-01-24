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İstanbul'da müzikholde silahlı kavga! 2'si polis 5 yaralı

Sarıyer'de bir müzikholde çıkan kavgaya müdahale eden polis ekiplerine silahla ateş edildi. Olayda ilk belirlemelere göre 2'si polis 5 kişi yaralandı.

24.01.2024 - 07:09 | | Ozan URAL/ İSTANBUL, (DHA)-
İstanbul'da müzikholde silahlı kavga! 2'si polis 5 yaralı

Olay, saat 04.30 sıralarında Huzur Mahallesi'nde bulunan bir müzikholde meydana geldi

İddiaya göre eğlence mekanında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen ekiplere, silahla ateş açıldı. Çıkan çatışmada 2'si polis toplam 5 kişi yaralandı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, olay yerindeki polisin incelemeleri sürüyor.

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