AvcÄ±lar Belediyesi ZabÄ±ta MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, Tahtakale Mahallesi'ndeki bir gÄ±da toptancÄ±sÄ±nda denetim yaptÄ±. Dondurucularda standartlara uymayan Ã§ok sayÄ±da Ã¼rÃ¼n olduÄŸunu belirleyen ekipler, Ä°lÃ§e TarÄ±m MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne bilgi vererek kapsamlÄ± denetim iÃ§in ekip istedi.

Ä°lÃ§e TarÄ±m MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden gelen gÃ¶revliler, Ã¼rÃ¼nleri tek tek kontrol etti. Denetimler sÄ±rasÄ±nda Ã¼rÃ¼nlerin birÃ§oÄŸunun son kullanma tarihinin geÃ§tiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. KavurmalarÄ±n son kullanma tarihinin 2023 yÄ±lÄ± Åžubat ayÄ± olduÄŸu ve Ã§ok miktarda benzer et Ã¼rÃ¼nÃ¼ bulunduÄŸu tespit edildi. Derin dondurucuda veya saklama yerlerinde bulunan ambalajÄ± bozuk, kÃ¼flÃ¼ peynir, zeytin ve helvalara el konuldu.

Dondurucuda istiflenen tabaklarÄ±n iÃ§inde nerede ve hangi koÅŸullarda hazÄ±rlanarak paketlendiÄŸi bilinmeyen kÄ±ymalarÄ±n olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Hatay'dan getirildiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len etiketsiz ve Ã¼retim bilgileri bulunmayan zeytinyaÄŸÄ± ÅŸiÅŸe ve tenekelerinin incelenmesine de karar verildi. Ekipler, iÅŸ yerini de mÃ¼hÃ¼rledi.

'DOLAPTA YAZILAR SÄ°LÄ°NÄ°YOR'

Denetim yapÄ±lan gÄ±da toptancÄ±sÄ±ndaki gÃ¶revli, zabÄ±ta ve gÄ±da mÃ¼hendislerine "Dolapta yazÄ±lar siliniyor. SatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman bunlara etiket yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yoruz" dedi. GÃ¶revli ayrÄ±ca son kullanma tarihi geÃ§en Ã¼rÃ¼nleri yanlÄ±ÅŸlÄ±kla yeni Ã¼rÃ¼nlerin arasÄ±nda muhafaza ettiklerini de sÃ¶yledi.

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