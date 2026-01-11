GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİstanbul'da mağaza açılışında izdiham! Yarı yarıya fiyatlar kapış kapış gitti
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da mağaza açılışında izdiham! Yarı yarıya fiyatlar kapış kapış gitti

İstanbul'da mağaza açılışında izdiham! Yarı yarıya fiyatlar kapış kapış gitti

11.01.2026 - 12:37Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'da mağaza açılışında izdiham! Yarı yarıya fiyatlar kapış kapış gitti

Sultangazi'de bir giyim mağazasının açılışına özel yarı fiyat kampanyası yoğunluğa neden oldu.

Mağaza önünde toplanan kalabalık, kapıların açılmasıyla birlikte kısa süreli izdihama yol açtı.

Uğur Mumcu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde açılışı yapılan giyim mağazası, ilk güne özel yarı fiyatına kampanyası yaptı. Günler önce yapılan duyuruların ardından çevredekiler, erken saatlerden itibaren mağaza önüne geldi. Yoğunlukla birlikte önünde uzun kuyrukların oluştuğu mağazanın açılmasının ardından müşteriler içeri girebilmek için birbiriyle yarıştı. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman izdiham yaşandı.

Güncel Haberler

Eski kocanın kamyon planı Nuray Dilmaç'ı ölüme götürdü! Korkunç baba oğul diyaloğu: Oğlu cesedi çuvala koydu
#Gündem

Eski kocanın kamyon planı Nuray Dilmaç'ı ölüme götürdü! Korkunç baba oğul diyaloğu: Oğlu cesedi çuvala koydu

Semt pazarı değil sanki enerji santrali! İstanbul Pendik'te açıldı
#Gündem

Semt pazarı değil sanki enerji santrali! İstanbul Pendik'te açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan genç sanatçılara dev hizmet
#Gündem

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan genç sanatçılara dev hizmet