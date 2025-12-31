GAZETE VATAN ANA SAYFA
İstanbul'da lapa lapa kar yağdı! Halı saha aşkı engel tanımadı, maçı yarıda bırakmadılar
31.12.2025 - 07:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Maltepe’de soğuk havaya ve kar yağışına rağmen halı saha maçı yapan bir grup futbolsever, karşılaşmalarını yarıda bırakmadı.

İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, ilerleyen saatlerde yerini kara bıraktı. Kısa sürede etkisini artıran kar yağışı nedeniyle parklar, sokaklar ve çatılar beyaz örtüyle kaplandı.

Soğuk havaya ve kar yağışına rağmen Maltepe’de halı saha maçı yapan bir grup futbolsever, karşılaşmalarını yarıda bırakmadı.

Zemin şartlarının zorlaşmasına rağmen maçlarına devam eden oyuncular, halı sahada adeta beyaz örtü üzerinde mücadele etti.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan futbolseverler, yılın ilk kar yağışında maç yapmanın kendileri için ayrı bir keyif ve mutluluk olduğunu dile getirdi.

Kar yağışı altında futbol oynamanın unutulmaz bir anı olduğunu belirten oyuncular, bu anı daha da eğlenceli hale getirmek için maçın ardından sahada kar topu savaşı yaptı. Ortaya çıkan renkli görüntüler, kışın soğuk yüzüne rağmen sıcak anlar yaşattı.

