AFAD açıkladı! İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul'un birçok ilçesinden ve çevre illerden de hissedildi. İstanbul Valisi Davut Gül, Büyükçekmece açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirterek, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir" dedi.
Marmara Denizi'nde, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında, saat 23.36'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, söz konusu sarsıntı yerin 8,16 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Depremin, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine uzaklığı 23 kilometre olarak belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 20, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [23.63 km] Büyükçekmece (İstanbul)
Tarih:2025-05-20
Saat:23:36:53 TSİ
Enlem:40.815 N
Boylam:28.38583 E
Derinlik:8.16 km
Detay:https://t.co/izpvxE69ZD@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
VALİ'DEN AÇIKLAMA
İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Vali Gül, "AFAD verilerine göre, Marmara Denizi Büyükçekmece’de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" dedi.