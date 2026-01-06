GAZETE VATAN ANA SAYFA
İstanbul'da kırmızı ışıkta yol verme kavgası! Görüntüler anbean kaydedildi

06.01.2026 - 09:03Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Pendik’te kırmızı ışıkta bekleyen iki sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle çıkan kavga, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kurtköy Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta duran otomobil sürücüsü ile servis aracı şoförü arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine sürücüler araçlarından inerek birbirlerine saldırdı.

Yaşanan arbede, çevredeki diğer sürücülerin araya girmesiyle sona erdi. O anlar ise olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

