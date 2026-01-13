İstanbul'da kar yağışı yeniden başladı

Kentin kuzey ve batı kesimleri ile yüksek bölgelerinde görülen kar yağışı, hafif şekilde etkisini sürdürüyor.

Avrupa Yakası'nda, Esenyurt ve Büyükçekmece'de kar nedeniyle araçların üstü ve binaların çatıları beyaza büründü.

Büyükçekmece TÜYAP'ta bulunan üst geçitte çocukların kar topu oynaması renkli görüntüler oluşturdu.

Fatih, Bahçelievler, Zeytinburnu ve Bakırköy'de de kar yağışının hafif şekilde devam ettiği gözlendi.

İBB'ye ait ekipler ile kar küreme araçları yol kenarlarında hazır bekliyor.

Kuvvetli poyraz ve kar yağışı uyarısı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği, kar yağışı ve kuvvetli poyrazın etkisini sürdürdüğü bildirilmişti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, kentte bugün havanın çok bulutlu olduğu, karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışı beklendiği belirtilen açıklamada, sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği ifade edilmişti.