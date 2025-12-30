GAZETE VATAN ANA SAYFA
30.12.2025 - 22:51Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı başladı. Kar yağışı İstanbul Avrupa Yakası’nın yüksek kesimlerinde etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı başladı. İstanbul Avrupa Yakası’nın yüksek ilçeleri Silivri, Büyükçekmece, Başakşehir’de kar yağışı etkili oluyor. Öte yandan bazı vatandaşların kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadığı görüldü.

