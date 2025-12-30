Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı başladı. İstanbul Avrupa Yakası’nın yüksek ilçeleri Silivri, Büyükçekmece, Başakşehir’de kar yağışı etkili oluyor. Öte yandan bazı vatandaşların kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadığı görüldü.