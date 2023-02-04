İstanbul'da kar alarmı! THY son dakika duyurdu: Seferler iptal edildi

THY'den yapılan açıklamada İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereği, İstanbul Havalimanı'nda 5-6 Şubat tarihlerinde sefer iptallerinin yaşanacağı belirtilerek yolcuların uçuşlarıyla ilgili güncel bilgiye, uçuş sorgulama ekranları üzerinden uçuş numarasını ve parkur bilgilerini girerek ulaşabilecekleri belirtildi.