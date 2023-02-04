İstanbul'da kar alarmı! THY son dakika duyurdu: Seferler iptal edildi
İstanbul'da kar alarmı verildi. Yarından itibaren etkili olması beklenen kar yağışının okulları tatil edebileceği beklentisi de şimdiden başladı. Bugün kar yağışının etkili olacağı 10 ilde 'sarı' alarm verilirken THY, çok sayıda seferini iptal etti.
04.02.2023 - 12:21 |
THY'den yapılan açıklamada İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereği, İstanbul Havalimanı'nda 5-6 Şubat tarihlerinde sefer iptallerinin yaşanacağı belirtilerek yolcuların uçuşlarıyla ilgili güncel bilgiye, uçuş sorgulama ekranları üzerinden uçuş numarasını ve parkur bilgilerini girerek ulaşabilecekleri belirtildi.