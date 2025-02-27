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İstanbul'da İETT otobüsünde yangın!

27.02.2025 - 14:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İSTANBUL, (DHA)

İstanbul'da İETT otobüsünde yangın!

İstanbul Başakşehir'de Çam ve Sakura Şehir Hastanesi çıkışındaki alt geçitte İETT otobüsünde yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü.

 

Bahçeşehir'de seyir halindeki İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Şoförün durumu fark etmesi üzerine yolcular tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yolu çift yönlü ulaşıma kapattı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası otobüs kullanılamaz hale geldi.

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