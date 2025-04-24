İstanbul'da hissedilen bir deprem daha meydana geldi!

İstanbul'da deprem fırtınası devam ediyor. AFAD'dan yapılan son açıklamada saat 17.52'deki depremin büyüklüğü 3.7 olarak aktarıldı. Kandilli'den yapılan açıklamada da depremin büyüklüğü 4 olarak belirtildi.

AFAD: ARTÇILAR SÜRECEK

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 184 artçı sarsıntı kaydedildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, bugün saat 12.49'da Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği depremin, Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Orta Marmara içinden geçen segmenti üzerinde gerçekleştiği belirtildi.

Depremin, yüzeyin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği ve 13 saniye sürdüğü kaydedilen açıklamada, "Deprem dış merkezden 300 kilometre yarıçaplı bir alan içindeki illerimizde hissedilmiştir. Ana şok sonrasında şu ana kadar toplam 184 artçı sarsıntı kaydedildi. 4 ve üzeri büyüklükteki artçı sayısı 7'dir. Bu artçı sarsıntılar önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edebilecektir." ifadeleri kullanıldı.