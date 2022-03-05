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İstanbul'da helikopter destekli kaçak göçmen operasyonu

İstanbul'da havadan helikopter destekli gerçekleştirilen operasyonda ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen kaçak göçmenler gözaltına alındı. Gözaltına alınan göçmenler polis merkezine götürüldü.

05.03.2022 - 08:31 | | İHA
İstanbul'da helikopter destekli kaçak göçmen operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Yedikule Mahallesi İmam Hüseyin Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir adrese operasyon gerçekleştirdi. Çevik Kuvvet, Özel Harekat Polisi ve çok sayıda polis ekibinin katıldığı operasyonda apartmanda yaşayan 10 kaçak göçmen gözaltına alındı.

İstanbulda helikopter destekli kaçak göçmen operasyonu

Helikopter destek verdi

Havadan helikopterin de destek verdiği operasyona ülkeye kaçak yollarla girdiği düşünülen kaçak göçmenler, adresten alındı. Polis nezaretinde otobüse bindirilen kaçak göçmenler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaçak göçmenlerin polis merkezindeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilecekleri öğrenildi.

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