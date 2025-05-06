İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi var? 7 Mayıs 2025 3 ilçeye İSKİ'den uyarı!
06.05.2025 - 12:17Güncellenme Tarihi:
İstanbul'da 3 ilçede yaşanacak su kesintisi için vatandaşların meraklı araştırmaları başladı. İSKİ'den yapılan uyarıyı göz önünde tutan vatandaşlar kesinti öncesi önlemlerini almak için hazırlıklara başladı. Peki 7 Mayıs 2025 Çarşamba İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde olacak? İşte detaylar..
Su kesintisi haberleri... 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşayacak 3 ilçeyi merak edenler için İSKİ'den uyarı geldi.
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Silahtar Terfi Merkezi çıkışında yer alan isale hattında vana ve debimetre montaj çalışmaları yapılacak.
Çalışmalar nedeniyle yarın saat 20.00'den itibaren 10 saat süreyle şu mahallelere su verilemeyecek:
"Gaziosmanpaşa ilçesinde Bağlarbaşı, Şemsipaşa, Hürriyet, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Yeni Mahalle, Karayolları, Mevlana, Barbaros Hayrettin Paşa ve Karadeniz Mahalleleri. Eyüpsultan ilçesinde Esentepe, Sakarya, Karadolap, Alibeyköy, Yeşilpınar, Akşemsettin ve Çırçır Mahalleleri. Sultangazi ilçesinde 75. Yıl, Yunus Emre ve Zübeyde Hanım Mahalleleri."