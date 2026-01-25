GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİstanbul'da güvercin operasyonu: İtfaiye müdahale etti!
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da güvercin operasyonu: İtfaiye müdahale etti!

İstanbul'da güvercin operasyonu: İtfaiye müdahale etti!

25.01.2026 - 13:22Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'da güvercin operasyonu: İtfaiye müdahale etti!

İstanbul'un Avcılar ilçesinde ayağına ip dolanan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Merkez Mahallesi Atatürk Parkı’nda meydana geldi. Ağaçta güvercinin ayağına ip dolandığını ve çırpındığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sepetli araçla ağaca çıkan itfaiye erlerinden biri, mahsur kalan güvercine ulaşarak bir eliyle hayvanı tuttu, diğer eliyle de ayağına dolanan ipi kesti. Kurtarılan güvercin daha sonra serbest bırakıldı

Güncel Haberler

Lapa lapa kar yağışı, sağanak ve fırtına geliyor! Meteoroloji tarih vererek illeri tek tek uyardı
#Gündem

Lapa lapa kar yağışı, sağanak ve fırtına geliyor! Meteoroloji tarih vererek illeri tek tek uyardı

İstanbul'da güvercin operasyonu: İtfaiye müdahale etti!
#Gündem

İstanbul'da güvercin operasyonu: İtfaiye müdahale etti!

Türkiye-Libya işbirliğinde 2026 "enerji yılı" olacak
#Gündem

Türkiye-Libya işbirliğinde 2026 "enerji yılı" olacak