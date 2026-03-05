İstanbul'da gören gözler mest oldu! Seyirlik görüntü oluştu
05.03.2026 - 08:28Güncellenme Tarihi:
İstanbul'da seyirlik görüntü... İftar saatinin ardından gören gözler mest oldu.
İstanbul’da iftar saatinin ardından gökyüzünde yükselen dolunay, tam parlaklığına ulaştı. Özellikle sahil kesimleri ve yüksek noktalardan izlenen dolunay, kent siluetiyle birlikte seyirlik manzaralar ortaya çıkardı.
Dolunay evresinde ayın parlaklığı görenleri büyülerken, İstanbul’un simgeleriyle birlikte görüntülenen ay dikkat çekti. Boğaz hattı ve tarihi yarımada üzerinde yükselen dolunay, gece boyunca izleyenlere görsel şölen sundu.