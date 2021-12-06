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İstanbul'da FETÖ operasyonu! 20'si görevde 47 askeri personele yakalama kararı

Fatullahçı Silahlı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında görevde bulunan 5 astsubay, 20 kapatılan askeri okul öğrencisi ve 6 mahrem imamın bulunduğu toplam 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda 24 şüpheli yakalandı.

06.12.2021 - 10:13 |
İstanbul'da FETÖ operasyonu! 20'si görevde 47 askeri personele yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ / PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesörlü telefon kartları ve ankesör / büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen ve örgütsel mensubiyetlerine dair itirafçı beyanı elde edilen şüphelilere yönelik soruşturmalar devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Hava, Kara, Deniz ve Jandarma Kuvvetleri Komutanlığına mensup görevde bulunan 5 astsubay, 15 subay, ihraç edilen 1 eski askeri personel ve askeri okullara giriş sınavında örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için kullanılan kodlama bilgisi bulunduğu yönde tespit yapılan 20 kapatılan askeri okul öğrencisi ile 6 sivil mahrem imam olmak üzere toplam 47 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 14 farklı ilde, 47 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 24 şüpheli yakalandı. Yakalama çalışmaları devam ediyor.

 

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